Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 19º
X
Mundo

Trump amenazó con mandar tropas a Chicago para deportar migrantes

La advertencia generó protestas en las calles y un fuerte rechazo del gobernador de Illinois.

Hoy 20:07

Mientras escala la tensión por el fortalecimiento militar estadounidense en las costas venezolanas, Donald Trump sostiene otro objetivo: el envío de tropas hacia Chicago con el objetivo de concretar operativos masivos de deportación de inmigrantes. La declaración ocurre tras el reciente cambio de nombre del Pentágono, que pasó a denominarse "Departamento de Guerra" desde el viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente estadounidense ya concretó una operación militar similar, cuando activó a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional para que operen activamente en Washington, con el fin de avanzar en su "campaña para desterrar los delitos". Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que sus acciones tuvieron como consecuencia "el acoso, la vigilancia y la detención a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar".

Este sábado, Trump amenazó con llevar adelante el mismo despliegue militar en Chicago, tercer ciudad más populosa del país, además de Baltimore y Nueva Orleans. Todas ellas cuentan con administraciones demócratas.

Uno de los rechazos más contundentes a la advertencia del mandatario llegó por parte del gobernador de Illinois -estado en donde se encuentra Chicago-, el demócrata J.B. Pritzker. "El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal", escribió en sus redes sociales y aseguró que "Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador".

Durante este fin de semana se sucedieron manifestaciones en Chicago y Washington contra la decisión del presidente de fortalecer el rigor militar. Las movilizaciones se concentraron frente a la "Trump Tower" con carteles como "los trabajadores por sobre los billonarios", "Trump tirano", "mantén América libre" y "fuera a la Guardia Nacional de Chicago".

Este sábado, Donald Trump publicó en su cuenta personal de Truth Social una provocativa imagen en donde se jacta de su política de deportaciones y remarca la reciente creación del "Departamento de Guerra".

Donald Trump Donald Trump

"Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana", escribió el presidente estadounidense, utilizando una imagen intervenida que remite a la película "Apocalypse Now", cuya línea original era "me encanta el olor a pólvora por la mañana". "Chicago está a punto de descubrir por qué se llama departamento de guerra", concluyó.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba fue protagonista, pero pagó caro sus errores y cayó ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina
  2. 2. Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  3. 3. Güemes sufrió una dura derrota ante Atlanta y se complica en la lucha por la permanencia
  4. 4. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  5. 5. Le quiso revisar el celular a su novio, este se negó a dárselo y lo mató de una puñalada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT