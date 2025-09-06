Pampita dejó sin palabras a Evangelina Anderson con una pregunta sobre sus hijos

En medio de un intercambio en el programa Los 8 Escalones, Pampita incomodó a Evangelina Anderson con una consulta sobre sus hijos y su rol como suegra.

Hoy 20:17

La complicidad entre Pampita Ardohain y Evangelina Anderson es una de las marcas registradas de Los 8 Escalones, el ciclo de preguntas y respuestas que se emite por eltrece. Sin embargo, este viernes la buena onda dio paso a un momento inesperado, cuando Pampita lanzó una pregunta que descolocó a su compañera.

Todo comenzó cuando la modelo pampeana abordó a una participante con una consulta vinculada al Síndrome de Edipo, lo que llevó a Anderson a preguntarle a Pampita si sus hijos eran muy apegados a ella. Con naturalidad, la conductora respondió: “Ellos siempre me ven como una princesa, la más linda, pero supongo que en algún momento eso se corta. Voy a saber entender cuando llegue la mujer de sus vidas después”.

Fue entonces cuando Pampita contraatacó y le consultó a Evangelina si se consideraba una “mala suegra”, teniendo en cuenta que ambas son madres de adolescentes. Aunque al principio se mostró incómoda, Anderson contestó con humor: “No, estoy ahí con el de 16 (Bastián). Pero soy muy buena, lo ayudo con los regalitos y con todo”.

Pampita cerró el ida y vuelta con un comentario risueño: “Yo las voy a amar a todas, porque quiero que el domingo vengan a comer a casa y me traigan a los nietos”.

Bautista Vicuña expuso a Pampita en vivo

El programa también tuvo otro momento destacado cuando Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, participó como jurado invitado. El adolescente de 15 años reveló que ya no está de novio y, además, ventiló en cámara el “defecto” de su mamá: “En la cocina es medio floja”.

Entre risas, Pampita se defendió: “Bueno, no puedo hacer todo bien, pero compenso con otras cosas”. La situación generó complicidad y aplausos del resto del jurado.

Bautista, que transita su último año de secundaria, ya comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico, participando en campañas publicitarias junto a su papá. Su padre también lo elogió en una reciente entrevista, destacando su responsabilidad y el entusiasmo con el que afronta nuevos desafíos.

Para Vicuña, la paternidad de un adolescente representa “un súperdesafío”, pero asegura que lo vive con orgullo: “Lo veo hermoso, deportista, muy amigo de sus amigos y en la búsqueda de su vocación”.