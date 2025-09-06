Tragedia en Entre Ríos: tres amigos murieron al chocar su camioneta contra un tren de carga

El accidente ocurrió en un paso a nivel de la Ruta Nacional 12, en el departamento Islas. Una camioneta con cuatro ocupantes fue embestida por una formación ferroviaria. Tres hombres fallecieron y un cuarto resultó gravemente herido.

Hoy 20:24

Una verdadera tragedia vial conmocionó a la provincia de Entre Ríos, donde una camioneta Toyota Hilux con cuatro ocupantes fue embestida por un tren de carga de cereales en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, a la altura del cruce ferroviario de Médanos, en el departamento Islas.

El siniestro ocurrió este sábado cuando los amigos, que aparentemente habían salido a pescar, circulaban en dirección a Gualeguay. El impacto fue tan violento que tres de los ocupantes murieron y el único sobreviviente quedó internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Gualeguay.

Quiénes son las víctimas de la tragedia

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Pesalaccia y Dannunzio fallecieron en el acto dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió más tarde debido a la gravedad de sus heridas. El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), permanece hospitalizado con una fractura de fémur y bajo sedación.

El comisario Jorge Moreyra confirmó que se trataba de un grupo de amigos y que dentro de la camioneta se encontraron elementos de pesca, lo que refuerza la hipótesis de que se dirigían a una jornada recreativa.

La situación del tren y las causas del accidente

La formación ferroviaria, que había partido desde Basavilbaso rumbo a Puerto del Guazú, era conducida por un maquinista y su asistente, quienes resultaron ilesos.

Según explicaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, en el cruce donde ocurrió la tragedia existe señalización vertical y horizontal, pero no hay barrera ni advertencias sonoras, lo que representa un riesgo para quienes no son de la zona.

Marcelo Paredes, jefe de Bomberos de Ceibas, detalló: “El tren pasa hasta tres o cuatro veces por día sin horario establecido porque es de carga. No había accidentes de este tipo en al menos 15 años, pero la falta de barrera y el exceso de velocidad en la ruta generan situaciones muy peligrosas”.

Investigación en curso

La Policía Departamental Islas trabaja para determinar la mecánica exacta del siniestro. Mientras tanto, vecinos y autoridades remarcan la necesidad de reforzar la seguridad en los pasos a nivel de la región para evitar nuevas tragedias.