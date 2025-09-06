Fueron demrados por la policía al sorprenderlos intentando robar farolas del alumbrado público

Personal policial sorprendió infraganti a dos sujetos cuando intentaban robar parte del sistema lumínico del barrio Los Flores.

En horas del mediodía del sábado, funcionarios del Departamento de Seguridad Ciudadana N°16 intervinieron oportunamente para evitar la sustracción de luminarias públicas en la intersección de calle Independencia y desagüe, en el barrio Los Flores.

Durante la acción policial, fueron demorados dos hombres identificados con apellido Paz, de 23 años, y Peralta, de 43, quienes intentaban retirar farolas del sistema de alumbrado público.

En el procedimiento se secuestraron una mochila, dos farolas tipo LED, herramientas varias y una escalera de hierro de cinco metros, utilizados presuntamente para cometer el ilícito.

Ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de aprehendidos, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, se solicitó la intervención del área de alumbrado público para la denuncia correspondiente.