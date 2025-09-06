Violento arresto en Río Dulce: apedrearon a la Policía mientras detenían a un acusado de robo

El procedimiento terminó con un efectivo lesionado y una unidad policial dañada. El hombre quedó detenido.

Hoy 21:57

Momentos de tensión se vivieron este sábado en el barrio Río Dulce, cuando un sujeto que era buscado por un hecho de hurto fue identificado por la Policía en la vía pública, pero lejos de entregarse, se resistió con violencia y provocó disturbios que terminaron con un efectivo herido y una patrulla dañada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N°15 y de la División Prevención N°4, quienes tenían la orden de detener a López, de 30 años, señalado como autor de un robo ocurrido días atrás.

Al ser interceptado por los uniformados, López reaccionó con agresividad, lo que dio inicio a una serie de incidentes en plena calle, varios allegados salieron en su defensa y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contundentes contra la Policía y la unidad móvil.

Pese a la violencia, los efectivos actuaron rápidamente y lograron reducir y aprehender al acusado, quien fue trasladado a sede policial bajo custodia. En medio del procedimiento, un policía resultó con lesiones leves, y la patrulla terminó con daños materiales.

La Fiscalía ya intervino en la causa, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia. Según informaron fuentes policiales, la rápida intervención permitió restablecer el orden en el barrio y evitar daños mayores.