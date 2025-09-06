Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador

El piloto argentino tuvo una carrera complicada y quedó lejos de la pelea por los puntos en Monza. El triunfo fue para el neerlandés.

Hoy 11:59

El argentino Franco Colapinto finalizó en la 17° posición en el Gran Premio de Monza, tras una carrera complicada en la que nunca logró encontrar ritmo. El piloto de Fórmula 1 largó 16° y terminó un puesto detrás de su compañero Pierre Gasly, mientras que el triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En El Templo de la Velocidad, Colapinto sufrió la falta de potencia de su motor. Pudo aprovechar el abandono de Nico Hulkenberg (Sauber) en la vuelta de formación y la salida desde boxes de Isack Hadjar (Racing Bulls) por reemplazo de componentes, partiendo así desde la 16° plaza. Sin embargo, Liam Lawson lo adelantó en la largada.

A lo largo de la carrera, el argentino fue escalando posiciones gracias a las paradas de boxes de sus rivales, llegando a ubicarse 12°. Pero en el giro 31 se saltó la primera chicana, lo que permitió que Gasly lo superara. Cuatro vueltas más tarde entró a boxes, donde demoró 2.8 segundos en cambiar de neumáticos medios a duros, regresando último a la pista.

Con los nuevos componentes, Colapinto logró mejorar su ritmo, aunque no le alcanzó para superar la 17° posición en una carrera muy lineal. Durante la cita, el piloto también sufrió calambres que complicaron su rendimiento.

Ahora, el argentino ya apunta a la revancha en el Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán, que se disputará a partir del viernes 19 de septiembre.