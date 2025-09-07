La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo

Tras el revuelo generado por el video, Kristin Cabot ha decidido formalizar la ruptura con su esposo, poniendo fin a su matrimonio luego de ser captada en un momento comprometido.

Hoy 00:16

Kristin Cabot, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, pidió el divorcio de su esposo Andrew Cabot después del escándalo desatado por un video viral que la mostró junto a su amante —el CEO de la compañía— en un recital de Coldplay.

El proceso comenzó el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos, informó Daily Mail. Varias personas le comunicaron a ese sitio que la relación del matrimonio ya estaba deteriorada desde antes de la viralización de las imágenes.

Julie Cabot, la segunda esposa del director ejecutivo de Privateer Rum, contó al diario que le escribió poco después del concierto. “Él respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que se estaban separando”, detalló.

Además, aseguró que Andrew nunca fue “el esposo ideal” y aseveró que muchos allegados opinan que este escándalo fue producto del “karma”.

Sobre su separación de Cabot, Julie señaló que el proceso tardó dos años y llegaron a un acuerdo en el que ella obtuvo una casa de 1.9 millones y un automóvil de lujo.

Entre los bienes que deberán dividir Kristin y Andrew hay una propiedad en Rye, New Hampshire, que tiene un valor de 2,2 millones de dólares.