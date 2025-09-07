Mirtha Legrand habló sobre su encuentro con Nico Vázquez: “Le pedí disculpas”

Durante su programa, Mirtha Legrand se sinceró sobre su reciente encuentro con Nico Vázquez y expresó nuevamente su arrepentimiento por sus palabras.

A dos semanas de sus polémicas declaraciones sobre Nico Vázquez y Gimena Accardi, Mirtha Legrand volvió a referirse al tema con una mezcla de sinceridad y arrepentimiento. Aunque el actor ya había aceptado sus disculpas públicamente, la diva televisiva dejó en claro que aún lamenta sus dichos y, en un nuevo programa de La Noche de Mirtha, reveló que volvió a cruzarse con el artista y aprovechó para reiterar su pedido de perdón.

El episodio se produjo este sábado por la noche, durante una nueva emisión de su histórico ciclo, donde Mirtha, siempre atenta a la actualidad del espectáculo, comenzó comentando una noticia que vinculaba a Lionel Messi con la obra teatral que protagoniza Nico Vázquez. Fue entonces cuando relató el reciente encuentro entre ambos.

“Vieron que Messi fue a ver la obra de Nico Vázquez. Yo estuve con él en el Colón la otra noche, y le di un gran abrazo y él también”, contó Legrand ante sus invitados.

Lejos de pasar el momento por alto, la conductora decidió ir un paso más allá y hacer pública su emoción durante aquel reencuentro. Con su característica frontalidad, volvió a expresar su arrepentimiento: “Le pedí disculpas por algo que había dicho, que no tendría que haber dicho. Lo demás no lo voy a comentar, lo dejo pasar”, dijo, con gesto serio.

Uno de los invitados del programa, al escucharla, preguntó si el actor había aceptado sus disculpas. Mirtha asintió con la cabeza y confirmó que el gesto fue bien recibido.

Además, reveló una promesa que le hizo a Vázquez durante ese encuentro: “Le prometí ir a verlo”, afirmó. Fue entonces cuando Nora Cárpena, también presente en la mesa, intervino con una reflexión sobre el espectáculo: “Dicen que es un espectáculo maravilloso”. Mirtha coincidió: “Sí, maravilloso, sí”.

Este nuevo acercamiento entre la diva y el actor parece cerrar definitivamente un capítulo incómodo, que generó revuelo en los medios semanas atrás. Aunque Mirtha Legrand ya había pedido disculpas públicamente, el hecho de reiterarlo en privado y luego compartirlo en su programa, muestra una vez más su disposición a hacerse cargo de sus palabras.