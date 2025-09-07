Ingresar
Mitre dejó pasar una gran chance: cayó ante Defensores y se aleja del Reducido

El Aurinegro cayó 2-1 por la fecha 30 de la Primera Nacional. Aunque aún tiene chances matemáticas de entrar a zona de clasificación, su futuro depende de otros resultados.

Hoy 18:25
Mitre sufrió un duro golpe en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Por la fecha 30 de la Primera Nacional, el equipo santiagueño perdió 2-1 ante Defensores de Belgrano luego de ir en ventaja, resultado que lo deja con mínimas chances de clasificar al Reducido y dependiendo de un verdadero milagro.

El Aurinegro abrió el marcador a los 25’ del primer tiempo gracias a Rosales, pero la alegría duró poco: a los 37’ Massaccesi empató el partido para el conjunto visitante. En el complemento, a los 5’ González aprovechó las falencias defensivas de Mitre y marcó el 2-1 definitivo, pese a los intentos del local por alcanzar la igualdad.

Con esta derrota, Mitre quedó con 36 puntos, producto de 9 victorias, 9 empates y 12 derrotas, y sus posibilidades de avanzar al Reducido son muy escasas. En la próxima fecha visitará a Estudiantes de Río Cuarto, pero antes deberá esperar otros resultados, ya que incluso podría quedar eliminado en esta jornada.

