Mitre recibe a Defensores de Belgrano con la obligación de ganar para mantener la ilusión

El Aurinegro necesita sumar de a tres esta tarde en casa para seguir con chances de clasificarse al Reducido.

Hoy 07:49

Mitre se juega esta tarde gran parte de sus aspiraciones en la Primera Nacional. Desde las 16, en el estadio de Roca y Tres de Febrero, Mitre recibe a Defensores de Belgrano por la fecha 30 de la Zona B, en un partido que puede marcar su futuro inmediato en la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Cristian Mazzón viene de igualar 2 a 2 ante Chacarita como visitante. Ese punto sumó, pero no alcanzó para acercarse a los puestos de reducido. Con 36 unidades en la tabla y apenas 15 por jugar, el margen es mínimo: Mitre necesita ganar hoy sí o sí para seguir con vida.

El rival tampoco tiene demasiadas opciones. Defensores de Belgrano, con 38 puntos, está a 9 de la zona de clasificación y también obligado a sumar de a tres. Un traspié lo dejaría prácticamente sin chances de pelear por el ascenso.

En este contexto, el choque promete ser intenso. El árbitro Nelson Sosa será el encargado de impartir justicia en un encuentro que representa mucho más que tres puntos. Para Mitre, ganar es la única opción para seguir soñando con el reducido.