Lali volvió a conquistar Vélez con el estreno de una nueva canción y un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

En el primero de sus dos shows en el Estadio Vélez, la artista sorprendió con el estreno de "Payaso", una canción cargada de simbolismo, y una versión de un clásico de los Redondos que encendió al público.

Lali Espósito volvió a dejar en claro por qué es una de las artistas más influyentes del país. En una fría noche de sábado, frente a miles de fanáticos que colmaron el Estadio Vélez, la cantante ofreció el primero de sus dos recitales programados para el fin de semana.

Uno de los momentos más comentados del show fue el estreno en vivo de “Payaso”, una canción inédita que también se publicó simultáneamente en YouTube con videoclip incluido. El tema llamó la atención por una frase que muchos interpretaron como una referencia directa al presidente Javier Milei: “Cuando ya cazaste al león / no te distraen las ratas”, canta Lali en uno de los versos, generando una ovación eufórica entre los asistentes.

En el videoclip, el protagonista es un payaso que aparece solo, sentado, fumando y con globos, en una estética sombría que refuerza el carácter enigmático —y posiblemente satírico— del tema. También se observan blísteres de pastillas, lo que sumó otra capa de lectura simbólica a la propuesta. El lanzamiento se dio a horas del inicio de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en un contexto político tenso y polarizado.

Cabe recordar que Lali y Milei protagonizaron varios cruces discursivos en los últimos meses, marcados por profundas diferencias ideológicas. La artista, sin mencionarlo directamente, volvió a dejar en claro su postura a través del arte.

Pero eso no fue todo. En otro tramo del recital, la intérprete de “Disciplina” sorprendió al rendir un homenaje al rock nacional: interpretó una poderosa versión de “Vencedores vencidos”, clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda ícono liderada por el Indio Solari. El tema, con su profundo contenido político y social, fue recibido con entusiasmo y marcó uno de los puntos más altos de la noche.

Con una puesta escénica imponente, coreografías precisas y un vínculo inquebrantable con su público, Lali confirmó que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. En Vélez, no solo brilló como estrella pop, sino también como una voz que se atreve a decir lo que piensa —aunque incomode— en tiempos convulsionados.