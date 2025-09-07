Duro cachetazo para Sarmiento en Córdoba: lo ganaba pero terminó goleado y complicó su clasificación

El Profe cayó 4-1 ante Sportivo Belgrano por la 8ª fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A. Ahora define todo ante Atlético Rafaela.

Hoy 17:50

Sarmiento de La Banda sufrió un duro golpe en Córdoba y dejó pasar una gran oportunidad en su lucha por avanzar a la siguiente fase. Por la 8ª fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A, el equipo bandeño cayó 4-1 ante Sportivo Belgrano luego de ir en ventaja, resultado que lo deja en una situación comprometida de cara a la última jornada.

El partido tuvo un desarrollo cambiante. A los 16’ del complemento, Domínguez adelantó al Profe y encendió la ilusión visitante, pero la alegría duró poco. Sportivo Belgrano reaccionó con todo y lo dio vuelta con goles de Jaime, de penal, a los 20’, Rossi a los 29’ y Alessandría a los 39’. En el tiempo agregado, Hernán Brylko selló la goleada, también desde los doce pasos a los 45´+3.

Con esta derrota, Sarmiento quedó quinto en la tabla con 11 puntos, producto de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas, y ahora se jugará la clasificación en la última fecha. Su próximo desafío será ante Atlético Rafaela, en un duelo que definirá si el equipo de La Banda sigue con vida en el certamen o se despide antes de tiempo.