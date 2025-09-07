Sarmiento visita a Sportivo Belgrano con la misión de sumar para seguir en la pelea

El Profe afronta un partido clave en el marco de la penúltima fecha de la segunda fase del Torneo Federal A.
Sarmiento afronta esta tarde un compromiso fundamental en la segunda fase del Torneo Federal A. Desde las 15.30, en el estadio Juan Pablo Francia, Sarmiento de La Banda visita a Sportivo Belgrano de San Francisco por la octava fecha del Grupo B de la Zona Campeonato. El árbitro será Gustavo Benites.
El equipo dirigido por Cristian Molins llega motivado tras la victoria por 1 a 0 ante San Martín de Formosa en condición de local. Ese triunfo le permitió acortar distancias con los puestos de clasificación y mantener intactas sus chances de avanzar.
El desafío será repetir la actuación, pero ahora como visitante frente a un rival que aparece como uno de los grandes candidatos de la zona. Sportivo Belgrano comparte la cima con Atlético de Rafaela, ambos con 13 puntos, y viene de igualar sin goles ante 9 de Julio en condición de visitante.
Para Sarmiento, el encuentro es determinante. Un resultado positivo le permitiría llegar con posibilidades de definir la clasificación en casa, en la última fecha frente a Atlético de Rafaela.