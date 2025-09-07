Un conductor se salvó de ser atropellado en el espectacular choque en el camino Intercountries

Video. El conductor del Fiat Uno rojo se había detenido y estaba por descender del vehículo, pero una distracción con el celular hizo que permaneciera dentro del auto.

Hoy 07:58

Un detalle mínimo, apenas unos segundos, evitó que un automovilista fuera arrollado en el espectacular choque que se registró el viernes en el camino Intercountries, en Córdoba.

El conductor del Fiat Uno rojo se había detenido y estaba por descender del vehículo, pero una distracción con el celular hizo que permaneciera dentro del auto justo en el instante en que se produjo el impacto.

Un susto muy feo

Lucía, esposa del conductor, relató a Telenoche cómo vivieron la situación: “Pudo haber sido peor porque mi esposo estaba a punto de bajarse y se quedó mirando el celular. Fue más el susto que tuvo adentro del vehículo. La verdad que pudo haber sido una desgracia”.

Federico, hermano del automovilista, coincidió: “Me imaginé lo peor cuando vi el auto. Pensé que había pasado algo grave, pero cuando me acerqué y lo vi bien, me tranquilicé. Fue un susto muy feo por cómo se dio la cosa”.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente, donde se observa cómo el auto rojo está detenido y es impactado de lleno por la camioneta. Ese detalle mínimo evitó que el conductor del Fiat Uno quedara en el centro de la colisión.

Espectacular choque en el camino Intercountries de Córdoba

Tres vehículos protagonizaron este viernes por la tarde un fuerte choque en cadena en el camino de Intercountries, en la ciudad de La Calera, aunque no se registraron heridos a pesar de la espectacularidad del siniestro, según informaron fuentes policiales.

Choque en cadena en Córdoba

El hecho sucedió a las 12.45 en Los Alamos y Molino de Torres, en barrio Cuesta Colorada, cuando colisionaron y uno de los rodados volcó. Se produjeron daños y cortes de tránsito, lo que generó demoras.

Uno de los rodados terminó muy dañado. A pesar de lo espectacular del siniestro vial, no se registraron personas lesionadas.