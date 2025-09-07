Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron juntos del recital de Lali Espósito en Vélez

Tras la victoria de la Selección argentina ante Venezuela, la pareja fue vista compartiendo una noche especial en el show de la artista, que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Hoy 08:16

Acompañado por su pareja, Tini Stoessel, el futbolista asistió al primero de los dos recitales que Lali Espósito brindó en el Estadio Vélez.

La presencia de la pareja no pasó desapercibida entre los fanáticos ni en redes sociales. Ambos fueron vistos disfrutando del show con gestos cómplices, en una noche marcada por la emoción, la música y la energía del público que colmó el estadio. Lali, que atraviesa un gran momento profesional, fue el centro de atención con un show de alto impacto, pero Tini y De Paul se robaron algunas miradas por su espontaneidad y buena onda.

Desde su mudanza a Miami, Tini y De Paul han compartido en redes sociales distintos momentos íntimos: cenas en destinos paradisíacos, escapadas románticas y apariciones en eventos, como ocurrió ahora en Vélez. La presencia de ambos en el recital de Lali no solo refleja su apoyo al arte local, sino también su forma de vivir el amor sin esconderse.