Arrancó la votación en Buenos Aires para renovar cargos legislativos en las ocho secciones electorales

Se trata de una jornada marcada por la expectativa de la participación y la atención en los distritos más poblados del conurbano.

Las urnas ya están abiertas en la provincia de Buenos Aires para renovar cargos legislativos en las ocho secciones electorales, en una jornada marcada por la expectativa de la participación y la atención en los distritos más poblados del conurbano.

En total, más de 14 millones de ciudadanos pueden definir el recambio de bancas en la Legislatura bonaerense y de concejales en los 135 municipios. La Primera y la Tercera Sección Electoral aparecen como las zonas clave del resultado, donde el peronismo y La Libertad Avanza disputan el control político del territorio.

En la Cámara de Diputados provincial, se elegirán 18 escaños en la Tercera Sección, 11 en la Segunda, 11 en la Sexta y 6 en la Octava. Mientras tanto, en el Senado se renovarán 8 bancas en la Primera Sección, 7 en la Cuarta, 5 en la Quinta y 3 en la Séptima.

El desafío es mayúsculo para el oficialismo, ya que el peronismo pone en juego 19 de sus 37 bancas en Diputados y 10 de sus 21 en el Senado. Por su parte, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO arriesga 13 de sus 26 escaños en Diputados —en su mayoría del macrismo— y 5 de los 13 en el Senado.

Por primera vez, estas elecciones se realizan desdobladas de la contienda nacional, lo que genera un termómetro propio de la política bonaerense. Sin embargo, la atención también está puesta en el nivel de participación: se prevé un alto nivel de ausentismo, un dato que podría incidir de manera directa en la definición de la contienda.

