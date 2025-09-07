Tragedia en Córdoba: un adolescente de 17 años murió tras atragantarse mientras cenaba con su padre

El joven sufrió una obstrucción durante la cena y, pese a los intentos de reanimación y traslado de urgencia, falleció en el Hospital Misericordia.

Hoy 08:19

Una tragedia sacudió al barrio Nuestro Hogar III, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, este viernes por la noche. Un adolescente de 17 años murió luego de atragantarse con comida mientras cenaba junto a su padre en su casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la Manzana 15 del mencionado barrio. Según informaron fuentes policiales, el joven sufrió una obstrucción respiratoria repentina durante la cena, lo que le provocó la pérdida de conocimiento en pocos segundos.

Alertados por la situación, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar. En un intento desesperado por salvarle la vida, comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y organizaron un cordón sanitario para facilitar su traslado urgente al Hospital Misericordia.

Una vez en el centro de salud, los médicos de guardia continuaron con los procedimientos para intentar estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el personal confirmó su fallecimiento minutos después.