Usaba chaleco antibalas y estaba armado: chofer de una aplicación mató a un delincuente

La víctima fue apuñalada por uno de los delincuentes que simularon ser pasajeros. Otro de sus cómplices le disparó.

Hoy 08:20

Rubén Carballo trabaja como chofer de una aplicación de viajes en La Matanza y usa chaleco antibalas. El viernes a la noche fue herido durante cuando fue asaltado por dos ladrones que se hicieron pasar como pasajeros. Durante el ataque, Carballo fue herido en la cabeza y en un brazo y mató a uno de los asaltantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató el conductor a LA NACION, minutos después de las 23, le llegó un pedido de viaje a través de la aplicación de dos pasajeros que querían ir desde la plaza de San Justo hasta la calle Osiris, cerca del kilómetro 39 de la ruta 3, en Virrey del Pino.

Te recomendamos: La Matanza: intentaron robarle a un policía de la Bonaerense e hirió a uno de los dos motochorros

“Me salvó el chaleco antibalas. Al llegar a la dirección indicada por los pasajeros, los esperaban cuatro cómplices. Uno de los asaltantes me pegó un culatazo en la boca. Al mismo tiempo, otro ladrón comenzó a apuñalarme”, relató Carballo.

De acuerdo con los testigos, el conductor fue agredido casi al mismo tiempo por uno de los ladrones que esperaba que los cómplices llegaran a la calle Osiris. Este agresor atacó a Carballo desde el costado del vehículo, a la altura de la ventanilla del conductor. Mientras que uno de los delincuentes que viajaban como pasajeros lo apuñalaba.

En ese momento, Carballo logró sacar su arma y disparó contra el ladrón que le pegaba con una pistola. Antes de ser herido, el delincuente alcanzó a disparar contra la víctima.

Debido a que no esperaban encontrar a un chofer de una aplicación armado, los asaltantes huyeron.

Te recomendamos: Hallaron muerto al principal sospechoso del crimen de la joven chofer de aplicación en La Matanza

El ladrón baleado cayó malherido a los pocos metros. Mientras que el arma usada por el agresor fue hallada junto a un árbol. Hasta anoche no habían sido detenidos los otros cuatro ladrones.

Uno de los dos delincuentes heridos fue trasladado a la Unidad Primaria de Atención (UPA), donde falleció pocas horas después. El segundo delincuente herido fue trasladado al hospital local, donde quedó internado con la víctima.

Carballo, además de trabajar como chofer de una aplicación de viajes, es titular de la ONG denominada CAFAVI (Comisión de Ayuda a Familiares de Víctimas), que se dedica a acompañar a familiares de víctimas de la inseguridad.

Desde que efectivos de la Policía Federal mataron a su hijo, de 17 años, en noviembre de 2009, durante el recital del grupo Viejas Locas, en el estadio de Vélez Sarsfield, Carballo se dedicó a acompañar a las víctimas de la inseguridad.