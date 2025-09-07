Jannik Sinner y Carlos Alcaraz protagonizan la gran final del US Open

El ganador se quedará con el primer puesto del ránking, que por ahora tiene al italiano en lo más alto. Es la primera vez que dos tenistas disputan tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

Hoy 08:41

El US Open 2025 tendrá este domingo un capítulo que ya quedó marcado en la historia del tenis. Desde las 15.00 (hora argentina), en el Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final del último Grand Slam del año, con transmisión de ESPN y Disney+.

Será la tercera definición consecutiva entre ambos en un major, algo inédito desde el inicio de la Era Abierta en 1968. Además del trofeo, estará en juego el número uno del ranking ATP y la supremacía de una rivalidad que ya se proyecta como heredera del legendario Big 3.

A sus 22 y 24 años, respectivamente, el español y el italiano monopolizaron la escena grande en 2024 y 2025. Ningún otro jugador logró alzar un Grand Slam en este período, una hegemonía que recuerda a la época dorada de Federer, Nadal y Djokovic.

La estadística favorece levemente a Alcaraz, que suma cinco títulos grandes contra cuatro de Sinner. Pero el duelo del domingo puede igualar la balanza o ampliar la diferencia. Si gana, el murciano además destronará al italiano en la cima del ranking mundial.

El contexto le agrega condimentos únicos: estará presente en la tribuna Donald Trump, primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a una final en Nueva York desde Bill Clinton en 2000. Una escena que multiplica la atención de todo el planeta tenis.

La temporada de Sinner ha sido extraordinaria. Fue campeón en Australia, finalista en Roland Garros, se consagró en Wimbledon y ahora busca un cuarto trofeo. Incluso una suspensión de tres meses en 2024 por un positivo de dopaje no detuvo su ascenso. En esta edición del US Open acumula 26 victorias seguidas en Grand Slams sobre superficie rápida.

Por su parte, Alcaraz llega con números impactantes: ocho finales consecutivas en el circuito y sin ceder sets en Nueva York. Su dominio recuerda al Federer de hace una década, último en alcanzar la final del US Open sin perder un parcial.

Más allá de los números, el vínculo entre ambos potencia la rivalidad. Se respetan, se exigen al máximo y hasta coincidieron en un restaurante en Nueva York durante el torneo. “Es alguien que me lleva al límite, y eso es lo que necesita el deporte”, reconoció Sinner. Alcaraz, entre risas, dijo: “No sería raro que un día cenemos juntos, pero esta vez fue pura casualidad”.

Con todo preparado, el telón se alzará en Flushing Meadows para un partido que promete quedar en los libros grandes del tenis. Entre la lucha por el número uno, el prestigio y una rivalidad que apenas comienza, Alcaraz y Sinner buscarán escribir un nuevo capítulo de la historia.