Atento River: Palmeiras llega al cruce por Copa Libertadores entre dudas por Abel Ferreira y tensiones internas

El entrenador del Verdão enfrenta críticas por su presente en Brasil y aún no se definió si renovará su contrato, que vence a fin de año.

Hoy 06:48

El Palmeiras tuvo un andar arrollador en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con puntaje ideal, 18 goles a favor y apenas cuatro en contra. Sin embargo, el gran rendimiento numérico contrasta con el clima interno: el entrenador Abel Ferreira afronta cuestionamientos de la dirigencia y la hinchada en la previa al duelo de cuartos de final ante River Plate.

El portugués viajó a su país natal por cuestiones personales y su ausencia en San Pablo, en plena fecha FIFA, generó malestar en la torcida. A esto se sumó el empate sin brillo frente a Corinthians por el Brasileirao, que potenció las críticas. Recién este martes podría reincorporarse a los entrenamientos, a días de un choque decisivo para la temporada.

En redes sociales, los hinchas apuntaron contra la decisión de Ferreira de no acompañar al plantel en un momento clave. El descontento viene de arrastre: el funcionamiento no convence pese a las millonarias inversiones y la eliminación en la Copa de Brasil, también frente a Corinthians, encendió aún más el malhumor.

El futuro del técnico, bicampeón de América en 2020 y 2021, también está bajo la lupa. Tiene contrato hasta diciembre, pero todavía no respondió a la propuesta de extender el vínculo hasta 2027. A su vez, recibió sondeos desde Asia y Europa, lo que alimenta los rumores de salida.

La relación con la presidenta Leila Pereira atraviesa un momento tenso. Tras críticas por su política austera en mercados anteriores, este año el club aprobó una inversión superior a los 100 millones de dólares para reforzar el plantel. Sin embargo, Ferreira reclamó públicamente falta de recambio luego del empate con Corinthians: “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, lanzó en conferencia, algo que cayó mal en la dirigencia.

En Brasil ya se mencionó a Artur Jorge como posible reemplazante, aunque su representante, Hugo Cajuda, descartó una llegada en plena temporada. Así, es un hecho que Ferreira estará en el banco frente a River, en un nuevo duelo estratégico con Marcelo Gallardo, técnico al que siempre manifestó admiración.

Más allá de las turbulencias, el Verdão cuenta con un plantel de jerarquía, con figuras como Vitor Roque, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, José Manuel López y la reciente incorporación de Andreas Pereira, adquirida en 10 millones de dólares. Un equipo de peso que buscará confirmar en la cancha lo que todavía parece tambalear en su estructura dirigencial.