VIDEO: Vélez festejaba el título ante Central Córdoba y ¡se le rompió el trofeo de la Supercopa!

El episodio ocurrió mientras Braian Romero se sacaba fotos con su familia.

Hoy 09:02

La coronación de Vélez Sarsfield en la Supercopa Argentina dejó una postal insólita. El Fortín, que superó por 2-0 a Central Córdoba en Rosario con dos goles de Jano Gordon, celebraba la conquista cuando el trofeo quedó en dos partes durante los festejos.

El episodio ocurrió en medio de la alegría del plantel. Mientras Braian Romero se sacaba fotos con su familia y el trofeo en mano, una de las piezas del premio se desprendió. La escena fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Intentando acomodar la copa para que quedara bien en la imagen, el delantero advirtió que algo no estaba en su lugar. Con humor, miró a las cámaras y lanzó entre risas: “No sé, lo rompieron”.

Más allá del blooper, Vélez sumó una nueva estrella y celebró la consagración en la Supercopa.

