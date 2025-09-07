La Scaloneta, con amistosos confirmados en el arranque de la "preparación final" para el Mundial 2026

La Selección Argentina, que este martes cerrará las Eliminatorias en Ecuador, jugará dos partidos en octubre.

Hoy 09:22

La Selección argentina ya tiene confirmados sus próximos compromisos en la Fecha FIFA de octubre. El equipo de Lionel Scaloni disputará dos amistosos en territorio estadounidense, que marcarán el inicio de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El primer encuentro será el viernes 10 de octubre frente a Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días más tarde, el lunes 13, la Albiceleste se medirá ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El duelo ante la Vinotinto tendrá un condimento especial, ya que Argentina la goleó 3-0 en el Monumental en la última doble fecha de Eliminatorias. Además, el escenario trae gratos recuerdos para la Scaloneta, que allí conquistó la Copa América 2024.

El segundo partido será frente a Puerto Rico, selección ubicada en el puesto 157 del ranking FIFA y ya sin chances de clasificar al próximo Mundial. Será una buena oportunidad para dar rodaje a futbolistas con menos minutos en la consideración de Scaloni.

La confirmación de la gira llega tras semanas de negociaciones. En un principio se había evaluado jugar en China, pero el plan se descartó por cuestiones logísticas. También existió la chance de enfrentar a México, aunque las tratativas se frustraron por problemas contractuales del Tri. Finalmente, Estados Unidos fue la sede elegida, garantizando una gran convocatoria de público en ambos estadios.

Estos amistosos serán la antesala de la última gira internacional del año, prevista entre el 10 y el 18 de noviembre, con partidos en África y Asia. El seleccionado argentino jugará en Luanda (Angola) y en Kerala (India), con rivales que todavía restan confirmarse.