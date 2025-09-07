Al menos un muerto por un incendio en un conventillo de La Boca donde vivían 13 familias

Un hombre en sillas de rueda fue hallado muerto. Las llamas se originaron en el interior de una vivienda precaria ubicada sobre la calle Wenceslao Villafañe al 400.

Hoy 09:43

Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este domingo por la mañana tras un feroz incendio desatado en un conventillo del barrio porteño de La Boca.

Las llamas, que comenzaron cerca de las 8 dentro de esa vivienda precaria donde viven 13 familias, están siendo sofocadas por efectivos de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la inspección, a tres metros del acceso, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas. Por su parte, el personal del SAME debió oxigenar a dos mujeres de 20 y 38 años, y a tres hombres. Todos son mayores de edad y fueron atendidos en el lugar.

El siniestro tiene lugar sobre la calle Wenceslao Villafañe 439, donde también se observa una densa columna de humo negro que es visibles desde varias cuadras a la redonda.

Personal del SAME y de la Policía de la Ciudad también se encuentran trabajando en el lugar para controlar el siniestro y evitar que se propague a las viviendas linderas, muchas de ellas también de madera y chapa, lo que aumenta el riesgo de propagación.

Las primeras imágenes difundidas por las cámaras de televisión muestran el interior del conventillo completamente tomado por el fuego, consumiendo muebles, ropa y pertenencias de las familias que allí residen.

Vecinos relataron a la prensa que la estructura carecía de salidas de emergencia, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de personas atrapadas.

El conventillo, de características típicas de las construcciones históricas del barrio, estaba rodeado por edificaciones más recientes. La combinación de materiales altamente inflamables y las conexiones eléctricas precarias podrían haber favorecido la rápida propagación del incendio, aunque las causas aún son materia de investigación.