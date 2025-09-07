Quimsa, Olímpico, Newbery y Red Star festejaron en la segunda fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El viernes se completó la segunda jornada del certamen en diferentes escenarios de la capital santiagueña.

Hoy 09:57

La segunda jornada del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” se completó el viernes en distintos escenarios de la capital santiagueña y dejó triunfos de Quimsa, Olímpico, Jorge Newbery y Red Star.

En la Zona 1, Quimsa se impuso como visitante sobre Sportivo Colón por 69-58. El máximo anotador del partido fue Iván Yonni, con 17 puntos, la misma cantidad que sumó Santiago Iturre en el local.

Además, Jorge Newbery superó con autoridad a Belgrano por 83-55, con Jonathan Melián y Exequiel Díaz Ayunta como goleadores del encuentro, ambos con 20 puntos.

Por la Zona 2, Olímpico no dejó dudas y derrotó a Huracán por 85-51 en condición de visitante. El destacado fue David Pérez, autor de 25 puntos, mientras que en el local se lució Thyago Casagrande con 17.

A su vez, Red Star celebró en casa con un sólido 77-60 sobre Independiente, con Ignacio Luna como figura tras anotar 25 puntos. En la visita, los 15 tantos de Facundo Yocca no fueron suficientes.

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal

Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2