Quimsa, Olímpico, Newbery y Red Star festejaron en la segunda fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El viernes se completó la segunda jornada del certamen en diferentes escenarios de la capital santiagueña.
La segunda jornada del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” se completó el viernes en distintos escenarios de la capital santiagueña y dejó triunfos de Quimsa, Olímpico, Jorge Newbery y Red Star.
En la Zona 1, Quimsa se impuso como visitante sobre Sportivo Colón por 69-58. El máximo anotador del partido fue Iván Yonni, con 17 puntos, la misma cantidad que sumó Santiago Iturre en el local.
Además, Jorge Newbery superó con autoridad a Belgrano por 83-55, con Jonathan Melián y Exequiel Díaz Ayunta como goleadores del encuentro, ambos con 20 puntos.
Por la Zona 2, Olímpico no dejó dudas y derrotó a Huracán por 85-51 en condición de visitante. El destacado fue David Pérez, autor de 25 puntos, mientras que en el local se lució Thyago Casagrande con 17.
A su vez, Red Star celebró en casa con un sólido 77-60 sobre Independiente, con Ignacio Luna como figura tras anotar 25 puntos. En la visita, los 15 tantos de Facundo Yocca no fueron suficientes.
Zona 1
Zona 2