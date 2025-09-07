"Nadie está por encima de las reglas": la Federación Boliviana disparó contra Independiente y respaldó a la Conmebol

La FBF rechazó el reclamo del, expulsado de la Copa Sudamericana tras la barbarie ante la U de Chile.

Hoy 00:22

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió un fuerte comunicado en el que criticó a Independiente de Bolivia y expresó su pleno respaldo a la CONMEBOL, después de que el club protestara por su expulsión de la Copa Sudamericana.

“Nadie está por encima de las reglas”, remarcó el organismo, que además rechazó categóricamente las declaraciones de la institución boliviana y se alineó con el presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, y con los órganos disciplinarios. La FBF subrayó también su “rechazo a toda forma de violencia” que comprometa la integridad del fútbol en la región.

La sanción a Independiente llegó tras los graves incidentes violentos registrados en su estadio durante el partido frente a la Universidad de Chile, lo que derivó en su inmediata expulsión del certamen continental.

En el cierre del comunicado, la FBF recordó a todos los clubes su obligación de “cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones”, enfatizando que el respeto a las reglas es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte.