Fuga de gas: Bomberos de la Policía intervinieron en una casilla sobre Avda. Núñez del Prado

Una dotación concurrió al lugar, cercano a una estación de servicios, ante la alerta por la fuga del combustible.

Hoy 10:16

La Unidad A01, del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia, se dirigió hacia Avenida Núñez del Prado para intervenir en una fuga de gas.

Un llamado dando cuenta de la pérdida de dicho combustible, hecho ocurrido pasadas las 9 de la mañana de este domingo, puso en alerta a los efectivos.

Dicha perdida ocurrió en las casillas que están ubicadas en cercanías de una estación de servicio.

La situación fue controlada y se investiga si el origen de la misma se debió a fallas técnicas o a un hecho vandálico.