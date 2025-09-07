Máximo Kirchner votó en La Plata y criticó a Luis “Toto” Caputo

El hijo de la expresidenta votó y enfocó sus críticas al rumbo de la economía en vez de hacer hincapié en el escándalo por presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

Hoy 11:35

Máximo Kirchner votó en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y le envió un mensaje al Gobierno con una fuerte crítica a la gestión económica.

"Me preocupa mucho más lo que hace Luis Caputo que lo de Karina Milei", dijo el diputado nacional por el Frente de Todos luego de votar.

El hijo de la expresidenta votó en la localidad de Tolosa, La Plata, y enfocó sus críticas al rumbo de la economía en vez de hacer hincapié en el escándalo por presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

Kirchner dijo que le “preocupa la economía del país”, criticó al actual ministro de Economía y remarcó que "al peronismo le conviene siempre que la gente vote". “Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos al 60%”, agregó.

Consultado sobre si esta elección provincial puede llegar a marcar la pauta de lo que serán los comicios nacionales, contestó: “Puede funcionar como un termómetro porque es el 40% del electorado”.

“La sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país”, señaló Kirchner en el inicio de una elección en la que estarán habilitadas de más de 14 millones de personas.

Por otra parte, reclamó por la libertad de su madre: “Nosotros tenemos en cuenta que hace 100 días que la presidenta del Partido Justicialista está presa".

Por último, le consultaron por los cruces que hubo en las últimas semanas con Axel Kicillof y contestó con cierta ironía: “Quedó muy bien la obra de la avenida 520, todos los que vivimos en La Plata hace muchos años sabemos que es muy importante esa obra”.

El diputado nacional adelantó que continuará la jornada visitando varios partidos bonaerenses para seguir de cerca la elección y que luego irá al departamento de Cristina Kirchner.

“A las cinco o seis de la tarde me voy a su casa y seguiremos los resultados desde ahí”, explicó Kirchner, en otra muestra de la división que vive el peronismo.