Kicillof votó en La Plata y calificó a las elecciones bonaerenses como “la madre de la democracia”

El gobernador bonaerense emitió su sufragio en la Escuela Superior de Sanidad y destacó la importancia nacional de los comicios legislativos en la provincia.

Hoy 12:06

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata y remarcó la trascendencia nacional que, a su entender, tienen estas elecciones legislativas.

“La provincia no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, aseguró en una conferencia posterior realizada en el Teatro Metro. En ese marco, subrayó: “Nos jugamos todos, 17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia. El voto es el acto más sagrado de la democracia, donde cada ciudadano y ciudadana vale lo mismo”.

El mandatario provincial consideró que el resultado se evaluará principalmente por el caudal de votos que obtenga cada fuerza, más allá de la cantidad de bancas que logren en los concejos deliberantes. “Se expresa una preferencia, luego habrá análisis más finos, pero lo que gana primero es la democracia”, sostuvo.

Visiblemente emocionado, Kicillof contó que su hijo mayor, León, votó por primera vez en estos comicios. “Fue un momento muy especial para mí y para mi familia”, señaló, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.

Por la mañana, en la localidad platense de Tolosa, también votó el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien destacó la magnitud de la elección en la provincia al concentrar el 40% del padrón nacional. “La sociedad se tiene que expresar. Aspiramos a que la participación llegue al 60%, porque ejercer el derecho al voto es fundamental”, afirmó.

Ambos dirigentes coincidieron en que la jornada electoral bonaerense funcionará como un termómetro político de cara a las elecciones nacionales de octubre.