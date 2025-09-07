Marco Trungelliti volvió a gritar campeón en Austria y sumó su segundo título del año

El tenista santiagueño, número 183 del mundo, se consagró en el Challenger de Tulln al vencer en la final al checho Andrew Paulson y vuelve a meterse entre los 150 mejores del ránking.
El santiagueño Marco Trungelliti se coronó campeón este domingo en el ATP Challenger de Tulln, en Austria, tras vencer al checo Andrew Paulson por 7-5 y 6-1. Es su segundo título del año y el quinto en su carrera dentro del circuito Challenger.
Trungelliti tuvo una semana destacada en Austria y llegó a la final tras un gran desempeño. Frente a Paulson, que sorprendió durante el torneo, el argentino mostró un tenis sólido y consistente. En el primer set, la paridad se mantuvo hasta el 5-5, momento en el que Trungelliti logró un quiebre clave que le permitió cerrar el parcial 7-5.
En el segundo set, el dominio del santiagueño fue claro. Con un rápido doble quiebre que lo colocó 4-0, Trungelliti controló la diferencia y cerró la victoria por 6-1, llevándose el trofeo con autoridad.
Con este triunfo, Trungelliti alcanza su quinto título Challenger, sumándose a los conseguidos en: Barletta 2018, Florence 2019, Kigali 2024, Lyon 2025 y ahora Tulln 2025. Además, es la primera vez que logra dos títulos en un mismo año y su rendimiento lo acerca al Top 150 del ranking ATP.
A los 35 años, Trunge sigue consolidando su juego y ahora se prepara para próximos desafíos con la confianza de un campeón que mantiene su tenis de alto vuelo.