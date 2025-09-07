Marco Trungelliti volvió a gritar campeón en Austria y sumó su segundo título del año

El tenista santiagueño, número 183 del mundo, se consagró en el Challenger de Tulln al vencer en la final al checho Andrew Paulson y vuelve a meterse entre los 150 mejores del ránking.

Hoy 13:48

El santiagueño Marco Trungelliti se coronó campeón este domingo en el ATP Challenger de Tulln, en Austria, tras vencer al checo Andrew Paulson por 7-5 y 6-1. Es su segundo título del año y el quinto en su carrera dentro del circuito Challenger.

Trungelliti tuvo una semana destacada en Austria y llegó a la final tras un gran desempeño. Frente a Paulson, que sorprendió durante el torneo, el argentino mostró un tenis sólido y consistente. En el primer set, la paridad se mantuvo hasta el 5-5, momento en el que Trungelliti logró un quiebre clave que le permitió cerrar el parcial 7-5.

En el segundo set, el dominio del santiagueño fue claro. Con un rápido doble quiebre que lo colocó 4-0, Trungelliti controló la diferencia y cerró la victoria por 6-1, llevándose el trofeo con autoridad.

Con este triunfo, Trungelliti alcanza su quinto título Challenger, sumándose a los conseguidos en: Barletta 2018, Florence 2019, Kigali 2024, Lyon 2025 y ahora Tulln 2025. Además, es la primera vez que logra dos títulos en un mismo año y su rendimiento lo acerca al Top 150 del ranking ATP.

A los 35 años, Trunge sigue consolidando su juego y ahora se prepara para próximos desafíos con la confianza de un campeón que mantiene su tenis de alto vuelo.