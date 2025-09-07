Un hombre resultó herido tras un choque entre dos automóviles en el Bº Ramón Carrillo

El accidente ocurrió en la intersección de Av. Moreno y Castelli en horas de la noche del sábado.

Hoy 12:32

Alrededor de las 22:00 del sábado, personal de la Comisaría N°6 fue alertado por un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Moreno y calle Castelli, en el barrio Ramón Carrillo, de la ciudad capital.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un choque entre un Audi A4 blanco y un Volkswagen Up. El conductor del Audi relató que circulaba por Castelli con sentido Este-Oeste y, al llegar a la Av. Moreno, colisionó con el otro vehículo por motivos que aún se investigan.

El conductor del Volkswagen sufrió algunas dolencias leves a raíz del impacto, por lo que fue asistido por personal del SEASE y trasladado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo para una mejor atención, aunque no presentaba heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron Criminalística y Policía Científica, quienes realizaron las tareas necesarias para esclarecer las causas del siniestro. Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.