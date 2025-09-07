Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 18º
X
Policiales

Un hombre resultó herido tras un choque entre dos automóviles en el Bº Ramón Carrillo

El accidente ocurrió en la intersección de Av. Moreno y Castelli en horas de la noche del sábado.

Hoy 12:32

Alrededor de las 22:00 del sábado, personal de la Comisaría N°6 fue alertado por un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Moreno y calle Castelli, en el barrio Ramón Carrillo, de la ciudad capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un choque entre un Audi A4 blanco y un Volkswagen Up. El conductor del Audi relató que circulaba por Castelli con sentido Este-Oeste y, al llegar a la Av. Moreno, colisionó con el otro vehículo por motivos que aún se investigan.

El conductor del Volkswagen sufrió algunas dolencias leves a raíz del impacto, por lo que fue asistido por personal del SEASE y trasladado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo para una mejor atención, aunque no presentaba heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron Criminalística y Policía Científica, quienes realizaron las tareas necesarias para esclarecer las causas del siniestro. Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

TEMAS Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador
  2. 2. Expectativa por las elecciones legislativas en Buenos Aires: LLA desafía al peronismo en un escenario incierto
  3. 3. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
  4. 4. Caso Luciana Torres: la querella planteó una acusación alternativa contra el exnovio
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 7 de septiembre: mayormente nublado y una máxima de 23°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT