Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

La bronca de Franco Colapinto por la carrera de Alpine en el GP de Italia: “Fue aburrida y no tuvimos ritmo”

El piloto argentino, que sufrió algunos calambres durante la competencia, terminó en el puesto 17 en Monza.

Hoy 12:39

El argentino Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Monza en la 17° posición, en una carrera que careció de grandes emociones y dejó en evidencia que Alpine sigue muy lejos de sus rivales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fue muy larga, no teníamos ritmo, estaba muy solo en la carrera que fue bastante aburrida y no pudimos hacer nada. Tengo un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”, expresó el piloto tras la competencia.

Colapinto continúa sin sumar puntos en la Fórmula 1 esta temporada, aunque poco a poco se muestra más afianzado y con mejores resultados. Sin embargo, su monoplaza sigue sin ser consistente y ocupa los últimos puestos de la grilla.

Durante la carrera, el argentino sufrió un problema físico que lo complicó: sintió calambres y debió ingresar a boxes. “No puedo, me está dando un calambre”, comentó Colapinto mientras luchaba por mantener el ritmo, mostrando el gran desafío físico que enfrentan los pilotos en cada Gran Premio.

Te recomendamos: Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador

El circuito de Monza fue escenario de un dominio absoluto de Max Verstappen (Red Bull), que salió desde la pole y logró un fin de semana perfecto. Lo acompañaron en el podio Lando Norris en el segundo lugar y Oscar Piastri en el tercero.

Colapinto ahora apunta a mejorar en las próximas fechas, aunque el desafío seguirá siendo grande con un Alpine que aún no logra acercarse al nivel de sus competidores.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador
  2. 2. Expectativa por las elecciones legislativas en Buenos Aires: LLA desafía al peronismo en un escenario incierto
  3. 3. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
  4. 4. Caso Luciana Torres: la querella planteó una acusación alternativa contra el exnovio
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 7 de septiembre: mayormente nublado y una máxima de 23°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT