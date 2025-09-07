La bronca de Franco Colapinto por la carrera de Alpine en el GP de Italia: “Fue aburrida y no tuvimos ritmo”

El piloto argentino, que sufrió algunos calambres durante la competencia, terminó en el puesto 17 en Monza.
El argentino Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Monza en la 17° posición, en una carrera que careció de grandes emociones y dejó en evidencia que Alpine sigue muy lejos de sus rivales.
“Fue muy larga, no teníamos ritmo, estaba muy solo en la carrera que fue bastante aburrida y no pudimos hacer nada. Tengo un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”, expresó el piloto tras la competencia.
Colapinto continúa sin sumar puntos en la Fórmula 1 esta temporada, aunque poco a poco se muestra más afianzado y con mejores resultados. Sin embargo, su monoplaza sigue sin ser consistente y ocupa los últimos puestos de la grilla.
Durante la carrera, el argentino sufrió un problema físico que lo complicó: sintió calambres y debió ingresar a boxes. “No puedo, me está dando un calambre”, comentó Colapinto mientras luchaba por mantener el ritmo, mostrando el gran desafío físico que enfrentan los pilotos en cada Gran Premio.
El circuito de Monza fue escenario de un dominio absoluto de Max Verstappen (Red Bull), que salió desde la pole y logró un fin de semana perfecto. Lo acompañaron en el podio Lando Norris en el segundo lugar y Oscar Piastri en el tercero.
Colapinto ahora apunta a mejorar en las próximas fechas, aunque el desafío seguirá siendo grande con un Alpine que aún no logra acercarse al nivel de sus competidores.