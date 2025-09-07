Se realizó un nuevo encuentro del grupo de ayuda terapéutica "Acompañarnos"

La reunión se llevo a cabo este viernes 5 a las 15 en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, situada en la intersección de las calles Soler y Alberdi, en la ciudad de La Banda.

Hoy 13:09

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, la Dirección de Género de la Municipalidad de La Banda, desarrolló un nuevo encuentro del proyecto “Acompañarnos”.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial recordaron que esta iniciativa consiste en una serie de encuentros destinados a mujeres que requieran ayuda terapéutica, acompañamiento y contención, tras haber sufrido situaciones de violencia por motivos de género.

En esta oportunidad, la educadora para la Salud, Magdalena Muñoz Paz, junto a su compañera Lucy Escobar fueron las encargadas de la propuesta "Acompañarnos"

La educadora explicó: “Esta actividad consiste sobre todo en un grupo de ayuda terapéutico que está destinado a mujeres que han sufrido violencia por motivos de género como también mujeres en general quienes desean tener un espacio para poder hablar, para poder descargarse sobre sus preocupaciones, sobre sus motivaciones y que a su vez encuentren cierta red de apoyo porque esa es la intencionalidad de estos encuentros y de esta actividad, de que sean apoyo una a la otra.

Continuó: "nosotros planificamos alrededor de 10 encuentros, vamos por el séptimo encuentro, entonces siempre vamos tratando de acomodarnos también a lo que nos pidan las mujeres y siempre está ese deseo, ese interés de que continuemos y este es otro encuentro también fruto y producto de la convocatoria y del pedido de las mujeres.

El grupo es abierto a todo público, así que invitamos a todas las mujeres que se quieran sumar y poder conformar una red en la cual no se juzga, no se malinterpreta, no se discrimina, sino todo lo contrario, más que nada como una red de amistad y de consuelo para todas las mujeres", finalizó