Avanza la propuesta del “Mercadito Saludable” en la ciudad de La Banda

Desde las 9 de la mañana, productores locales ofrecieron opciones saludables en una feria que reunió alimentos sin TACC, productos integrales y elaboraciones caseras.

Hoy 13:20
Mercadito Saludable

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Emprendedores, continúa dando impulso a la propuesta denominada el “Mercadito Saludable”, una feria pensada para emprendedores que ofrecen productos naturales y conscientes.

Esta actividad, forma parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani para fortalecer el emprendedurismo local con enfoque en la salud y el consumo responsable.

El día viernes desde las 9, emprendedores y feriantes locales comenzaron a ofrecer al público una amplia variedad de productos saludables, como alimentos sin TACC, productos integrales, dulces caseros y otros artículos elaborados bajo criterios de alimentación sana.

El Mercadito Saludable también incluyó la participación de emprendimientos de producción hidropónica, en articulación con técnicos e ingenieros locales, así como con el acompañamiento del INTA con frutas y verduras, para garantizar productos frescos, libres de agroquímicos y cultivados de manera responsable.

Los interesados en conocer más de esta propuesta y sumarse como emprendedores para los futuros encuentros, pueden acercarse a la sede de la Oficina de Emprendedores sita en calle Rivadavia N° 438 de lunes a viernes de 8 a 13 o por WhatsApp al 3854209847. 

