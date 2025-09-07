La Banda: Nutrición Comunitaria realizará una exposición de productos de sus talleres para emprendedores

En la oportunidad, los talleres de panadería artesanal y cocina saludable expondrán y comercializarán los productos elaborados por los participantes, que tendrán precios populares.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Intendente Ing. Roger E. Nediani, la Dirección de Nutrición Comunitaria realizará una exposición y venta de productos 100% integrales y caseros.
Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que esta actividad se realizará el próximo martes 9 de septiembre, a las 10, en el Paseo “Gabriel Ábalos”, situado sobre la Avenida Besares.
En la oportunidad, los talleres de panadería artesanal y cocina saludable expondrán y comercializarán los productos elaborados por los participantes, que tendrán precios populares.
De este modo, la actual gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani continúa promoviendo actividades que beneficien a los emprendedores independientes y fortalezca la economía circular local.