Locales

La Banda: Nutrición Comunitaria realizará una exposición de productos de sus talleres para emprendedores

En la oportunidad, los talleres de panadería artesanal y cocina saludable expondrán y comercializarán los productos elaborados por los participantes, que tendrán precios populares.

Hoy 13:25
La Banda

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Intendente Ing. Roger E. Nediani, la Dirección de Nutrición Comunitaria realizará una exposición y venta de productos 100% integrales y caseros.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informaron que esta actividad se realizará el próximo martes 9 de septiembre, a las 10, en el Paseo “Gabriel Ábalos”, situado sobre la Avenida Besares.

De este modo, la actual gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani continúa promoviendo actividades que beneficien a los emprendedores independientes y fortalezca la economía circular local.

TEMAS La Banda Municipalidad de La Banda

