Pelea entre vendedores ambulantes terminó con dos heridos y tres detenidos

Personal policial intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calle Rivadavia y avenida Juan Bautista Alberdi, jurisdicción de la Comisaría N°50.

Hoy 13:25

De acuerdo con lo informado, efectivos de Comisaría 50 llegaron al lugar tras ser alertados de una confrontación, encontrando a tres hombres reducidos por personal de UTM. Los mismos fueron identificados como Marcos Gabriel Aguirre Palavecino (19), Miguel Alejandro Palavecino (32) y Jorge Ramón Juárez (32), todos con domicilio en esta ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el lugar, una mujer identificada como María Magdalena Palavecino (29) relató que mientras se encontraba vendiendo pochoclos, fue increpada verbalmente por otro vendedor de la zona, Ramón Alberto Suárez (50), quien se hallaba acompañado de su hijo Josué Alberto Suárez (24). Según la denuncia, este último la agredió físicamente propinándole varios golpes de puño en el rostro, provocando su caída al suelo.

Te recomendamos: Un automóvil se incendió por completo en Las Termas: solo dejó pérdidas materiales

A raíz de ello, familiares de la mujer, los tres hombres identificados previamente, intervinieron en defensa de la misma y comenzaron a agredir físicamente a padre e hijo. Posteriormente, Josué Suárez se dio a la fuga, mientras que su progenitor debió ser trasladado en ambulancia al CIS Termas para recibir asistencia médica. En tanto, la mujer también fue derivada al mismo centro de salud en un móvil policial.

Los tres hombres detenidos fueron conducidos a sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía interviniente. El fiscal de turno dispuso que permanezcan en la dependencia hasta que las partes formalicen las denuncias correspondientes y se logre ubicar a Josué Suárez para continuar con las directivas procesales pertinentes.