Violento asalto en Quimilí: se llevaron una caja fuerte con más de $200 millones

Cuatro encapuchados redujeron al casero de la propiedad y huyeron con el botín. La Fiscalía y la División de Robos y Hurtos investigan el hecho.

Hoy 13:31
Foto Archivo.

Un violento asalto sacudió la tranquilidad de Quimilí, departamento Moreno, en los primeros minutos de este domingo. Cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en una vivienda ubicada en las calles Sarmiento e Independencia, donde sorprendieron al casero de la propiedad.

Según se conoció, los ladrones lograron reducir a la víctima y huyeron con una caja fuerte en cuyo interior habría más de 200 millones de pesos. El ataque fue rápido y planificado, y los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

En el lugar trabajó personal de la División de Robos y Hurtos, bajo las directivas de la fiscal Fernanda Vittar, quien dispuso las primeras medidas de investigación para dar con los responsables.

Hasta el momento, no se registran detenidos vinculados al millonario golpe, mientras los investigadores analizan pruebas y posibles pistas para avanzar en el caso.

