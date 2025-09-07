Zaira Nara celebró con Wanda, su familia y amigos: una noche mágica al estilo cowboy

La modelo festejó sus 37 años con una fiesta temática en un boliche porteño. Asistieron su hermana Wanda, amigos del espectáculo y familiares, todos vestidos para la ocasión en una noche marcada por la música, los looks y el reencuentro familiar.

Hoy 13:40

La noche porteña del sábado tuvo una protagonista indiscutida: Zaira Nara, que celebró sus 37 años con una fiesta temática al estilo cowboy que combinó música, baile, moda y emoción. El festejo, realizado en un reconocido boliche de Buenos Aires, reunió a un selecto grupo de familiares, amigos y figuras del espectáculo, quienes acompañaron a la modelo en una noche tan original como inolvidable.

Fiel a su estilo, Zaira apostó por una celebración lejos de lo convencional: luces de neón, decoración inspirada en el Lejano Oeste y un dress code vaquero innegociable marcaron el tono de la velada. La cumpleañera deslumbró con un conjunto de cuero color camel, compuesto por un pantalón oxford con aberturas laterales, un top ajustado y el infaltable sombrero al tono.

Entre los invitados se destacaron Wanda Nara, Kennys Palacios, Karina Jelinek y su pareja Flor Parise, Cande Ruggeri, Franco Masini, Lizardo Ponce, Vero Lozano, Sofía “Jujuy” Jiménez, Lola Latorre y Natt Córdoba, amiga íntima de Wanda. Todos cumplieron con el código de vestimenta, lo que le dio a la fiesta una identidad visual única. Uno de los más fotografiados fue Valentino López, sobrino de Zaira, que también dijo presente.

Pero más allá del brillo y los famosos, uno de los momentos más comentados fue la reunión familiar. Zaira compartió pista y cámara con sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara, y su hermana Wanda, en un clima de renovada complicidad que dejó atrás viejas tensiones. Las imágenes del reencuentro familiar se viralizaron en redes sociales, donde los seguidores celebraron la unión del clan Nara.

La fiesta no dejó detalle librado al azar. Uno de los puntos altos fue la torta de tres pisos, en tonos rosa y decorada con cerezas, que la modelo sopló ante los aplausos de sus invitados. Como broche de oro, ya entrada la madrugada, Zaira sorprendió con un cambio de vestuario, luciendo un vestido negro ceñido al cuerpo que volvió a capturar todas las miradas.