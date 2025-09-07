Brea Pozo celebró su 93° aniversario con una emotiva vigilia de música, danza y comunidad

La localidad vivió una noche especial con presentaciones artísticas, participación de academias folclóricas, emprendedores locales y un canto colectivo que unió a vecinos y visitantes en un festejo inolvidable.

Hoy 13:43

La comunidad de Brea Pozo celebró su 93° aniversario con una vigilia llena de alegría, cultura y participación. La noche del sábado se transformó en una verdadera fiesta popular gracias al evento organizado por la Academia Municipal “Flor Breapoceña”, que reunió a academias folclóricas de la región, emprendedores y familias que se acercaron a compartir una jornada de celebración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro, que coincidió con el primer Encuentro de Academias, se convirtió en una plataforma para el talento local. Se presentaron diversas expresiones de música y danza tradicional, en un marco de respeto por las raíces culturales de la zona.

La actividad contó con la presencia del comisionado municipal Juan Manuel Ibáñez, el secretario tesorero Carlos Saavedra, y autoridades locales que acompañaron a los artistas y feriantes. A lo largo de la noche, se presentaron números artísticos que destacaron por su calidad y calidez, mientras que los emprendedores locales ofrecieron productos artesanales y gastronómicos, generando un espacio de intercambio y apoyo a la economía regional.

Uno de los momentos más emotivos fue el canto colectivo del cumpleaños, que reunió a vecinos y visitantes en una celebración simbólica que renovó el espíritu comunitario de la localidad.