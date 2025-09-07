El australiano Daniel Ricciardo anunció su retiro del automovilismo

Participó en la Fórmula 1 entre 2011 y 2024, obtuvo ocho victorias.

Hoy 00:17

El piloto australiano Daniel Ricciardo confirmó oficialmente su retiro del automovilismo deportivo a los 35 años. El anuncio llegó acompañado de una emotiva carta en la que comunicó su adiós a las pistas y su nuevo rol como embajador global de Ford Racing.

La noticia se da casi un año después de su última participación en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur 2024, cuando competía para el equipo RB. Aunque ya no había vuelto a subirse a un monoplaza, recién ahora el australiano puso punto final a su trayectoria profesional.

“Aunque mis días como piloto quedaron atrás, mi amor por cualquier cosa que tenga cuatro ruedas siempre estará ahí. Estoy muy orgulloso de unirme a Ford para ser embajador global de Ford Racing. Trabajaré de cerca con ellos y me enfocaré en la marca Raptor y en todo lo que se genera con los clientes de Ford”, expresó Ricciardo en su carta de despedida.

El ex piloto, que debutó en la máxima categoría en 2011, consiguió ocho triunfos en Fórmula 1. Casualmente, el anuncio de su retiro llega cuando la categoría reina corre en Monza, escenario de su última victoria en 2021 con McLaren.

“Cuando decidí que era hora de retirarme, pensé durante mucho tiempo en encontrar la manera más auténtica de seguir conectado al mundo del automovilismo. Para mí, correr siempre fue diversión, me hizo feliz y me dejó recuerdos imborrables”, añadió el australiano.

Durante su carrera, Ricciardo pasó por varias escuderías: Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, Aston Martin, Alpha Tauri y Racing Bulls. Su carisma y estilo de conducción lo convirtieron en uno de los pilotos más queridos del paddock en la última década.

Con esta decisión, Daniel Ricciardo cierra su etapa como competidor para abrir un nuevo capítulo ligado al automovilismo, pero desde otro lugar, representando a Ford Racing en el mundo.