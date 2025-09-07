Franco Mastantuono sorprendió en el show de Las Pastillas del Abuelo y fue ovacionado

El joven crack de 18 años, flamante refuerzo de Real Madrid, se abrazó con Piti Fernández y fue aplaudido por la gente presente en el Movistar Arena tras su primer partido como titular con la Selección Argentina.

El joven atacante Franco Mastantuono, quien fue titular en la victoria de la Selección Argentina por 3-0 ante Venezuela, aprovechó su estadía en el país para disfrutar de su costado musical. El futbolista de Real Madrid asistió al recital de Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde subió al escenario y fue ovacionado por el público.

El exjugador de River Plate se fundió en un abrazo con Piti Fernández, líder de la banda, y le obsequió una camiseta de la Albiceleste. El cantante no ocultó su emoción y aseguró: “Es un regalo muy especial del próximo Diez”.

No es la primera vez que Mastantuono comparte un momento con el grupo formado en 2002. En mayo de 2025 participó de un show íntimo en el bar El Quinto Sueño de Palermo, donde incluso se animó a cantar Ojos de dragón sobre una pequeña tarima.

El bonaerense nacido en Azul, de apenas 18 años, es un aficionado del rock nacional. En su casa de Buenos Aires conserva discos de Guasones, Viejas Locas, Babasónicos, La Beriso y Andrés Calamaro. “Me regalaron un tocadiscos para mi cumpleaños. Me gusta mucho Joaquín Sabina por mi vieja. Mi viejo es más de Los Redondos, pero a mí me gusta más Soda Stereo”, contó en un reel junto al periodista Gastón Edul.

En lo deportivo, Mastantuono disputó ante la Vinotinto su primer encuentro como titular en la Selección Mayor y fue reemplazado a los 63 minutos por Nicolás González. Con la baja confirmada de Lionel Messi, el zurdo podría volver a estar desde el arranque en el duelo frente a Ecuador del próximo martes, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.