Detuvieron a un hombre con pedido de captura por robo en La Banda

El operativo fue realizado por la División Prevención N° 4 en conjunto con la Comisaría Comunitaria N° 13. El detenido tenía un pedido activo por robo y fue identificado durante un patrullaje en el Barrio Palermo.

Hoy 14:52

En la madrugada del domingo, un procedimiento policial desarrollado en el Barrio Palermo de La Banda terminó con la aprehensión de un hombre sobre el que pesaba un pedido de detención vigente por una causa judicial relacionada con un hecho de robo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 01:45, cuando efectivos de la División Prevención N° 4, en conjunto con personal de la Comisaría Comunitaria N° 13, realizaban un patrullaje preventivo en la intersección de calles Misiones y Pueyrredón. Allí, los uniformados identificaron a un sujeto reconocido en el ámbito delictivo.

Tras su identificación, y tras consultar con las dependencias judiciales correspondientes, se confirmó que el individuo contaba con un pedido de aprehensión activo. De inmediato, se solicitó el apoyo de una unidad móvil para concretar su traslado y detención.

El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y respetando las normas legales vigentes. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.

