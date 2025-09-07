Violento robo en La Plata: se llevaron casi 5 mil pastillas de clonazepam de una farmacia

Los delincuentes actuaron a plena luz del día, armados y con información precisa. También robaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Hoy 16:37

Un violento asalto ocurrió este sábado por la tarde en La Plata, cuando dos delincuentes armados ingresaron a una farmacia de calle 7 y 529 y se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 y, pese a la amenaza con armas, no se registraron detenidos ni heridos, indicó 0221.

Según trascendió en los medios platenses, los asaltantes redujeron al personal y a una clienta, obligándolos a permanecer en la cocina del local mientras ejecutaban el llamativo robo. En pocos minutos, los ladrones se apoderaron de teléfonos celulares y algo de dinero, pero, al parecer, el verdadero objetivo del golpe eran los psicofármacos.

De acuerdo a 0221, una de las víctimas indicó a la Policía, que acudió tras el robo, que los delincuentes estaban “tan pasados de rosca” que nadie sabía si un gesto inesperado podía provocar una reacción violenta. El asalto duró apenas cinco minutos y los delincuentes escaparon sin disparar ni herir a las víctimas.

Los investigadores señalaron que el resto de los productos exhibidos en la farmacia no fueron robados, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho estuvo planificado y dirigido exclusivamente a las pastillas de clonazepam. El botín tiene un alto valor en el mercado ilegal, donde suele circular sin control médico.

La causa quedó caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego y se encuentra a cargo de la Fiscalía en turno, que trabaja sobre la descripción aportada por las víctimas para intentar dar con los responsables del hecho que aún no fueron identificados.