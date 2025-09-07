Carlos Bianco: “La jornada ha transcurrido con total normalidad”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires destacó el buen funcionamiento del operativo electoral y aseguró que el escrutinio provisorio ya comenzó. Los primeros resultados podrían conocerse a las 21 horas.

Hoy 18:26

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó declaraciones minutos después del cierre de los comicios legislativos de este domingo 7 de septiembre. Desde el centro de cómputo bonaerense, el funcionario aseguró que la jornada electoral se desarrolló sin inconvenientes y destacó el buen funcionamiento del operativo electoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La jornada ha transcurrido con total normalidad. Hubo algunas demoras habituales al comienzo, pero para las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas”, explicó Bianco ante la prensa.

El ministro señaló que el proceso de votación se dio de forma ágil y sin grandes aglomeraciones: “No hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado y rápido”, sostuvo.

Además, informó que ya comenzó el escrutinio provisorio, que se lleva adelante en el centro de cómputo provincial. Según precisó, los primeros resultados oficiales se darán a conocer a partir de las 21 horas, siempre y cuando se haya alcanzado el conteo del 30% de los sufragios emitidos.

Bianco agradeció a los trabajadores y autoridades de mesa, así como a los votantes, por haber garantizado una jornada cívica ordenada en todo el territorio bonaerense. La Provincia de Buenos Aires tuvo una participación del 65% del padrón, y en estos comicios se renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados provincial.