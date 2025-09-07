Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 21º
X
País

Leila Gianni aseguró que los escándalos por corrupción “no van a afectar para nada” al Gobierno

La candidata a concejal de La Matanza sostuvo dentro del Ejecutivo se encuentran "muy fuertes" y "con mucha fe".

Hoy 19:04

La candidata a concejal de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA) Leila Gianni aseguró que los escándalos por presunta corrupción “no van a afectar para nada” al Gobierno Nacional.

Luego de emitir su voto, la candidata a concejal por La Libertad Avanza indicó que en el Gobierno “estamos muy fuertes”.

Gianni aseguró que se encuentra “con mucha fe” y manifestó que durante las últimas semanas de campaña “la gente apoyó muchísimo”.

Consultada sobre el hecho ocurrido en Malvinas Argentinas, donde un fiscal de LLA fue detenido tras haber robado boletas del partido Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro, Gianni no emitió opinión y dijo no tener “conocimiento”. “Es otro distrito”, señalo ante esta agencia.

Sobre la fiscalización de las boletas, la candidata por LLA indicó que está “completa”, aseguró que “no hubo violencia” y llamó  a desarrollar lo que queda de la jornada “de manera pacífica”.

“Que el matancero pueda ejercer su derecho y se respete la voluntad popular. Que decida el pueblo en las urnas”, sentenció.

TEMAS La Libertad Avanza Elecciones 2025 Fuerza Patria Peronista

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre dejó pasar una gran chance: cayó ante Defensores y se aleja del Reducido
  2. 2. Canal 7 celebra sus 60 años con un documental especial: "Uniendo Pueblos"
  3. 3. Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador
  4. 4. Duro cachetazo para Sarmiento en Córdoba: lo ganaba pero terminó goleado y complicó su clasificación
  5. 5. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT