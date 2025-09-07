Leila Gianni aseguró que los escándalos por corrupción “no van a afectar para nada” al Gobierno

La candidata a concejal de La Matanza sostuvo dentro del Ejecutivo se encuentran "muy fuertes" y "con mucha fe".

Hoy 19:04

La candidata a concejal de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA) Leila Gianni aseguró que los escándalos por presunta corrupción “no van a afectar para nada” al Gobierno Nacional.

Luego de emitir su voto, la candidata a concejal por La Libertad Avanza indicó que en el Gobierno “estamos muy fuertes”.

Gianni aseguró que se encuentra “con mucha fe” y manifestó que durante las últimas semanas de campaña “la gente apoyó muchísimo”.

Consultada sobre el hecho ocurrido en Malvinas Argentinas, donde un fiscal de LLA fue detenido tras haber robado boletas del partido Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro, Gianni no emitió opinión y dijo no tener “conocimiento”. “Es otro distrito”, señalo ante esta agencia.

Sobre la fiscalización de las boletas, la candidata por LLA indicó que está “completa”, aseguró que “no hubo violencia” y llamó a desarrollar lo que queda de la jornada “de manera pacífica”.

“Que el matancero pueda ejercer su derecho y se respete la voluntad popular. Que decida el pueblo en las urnas”, sentenció.