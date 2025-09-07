Estudiantes sumó un nuevo triunfo ante Atlético en Forres por el Clausura

El elenco de Néstor Vera volvió a sumar de a tres al imponerse por 2 a 0 con goles de Joaquín Acosta y Fernando Peralta ante el de Gerardo Vera como visitante.

Hoy 20:29

En un partido intenso y cargado de emociones, Estudiantes se hizo fuerte como visitante y venció 2-0 a Atlético Forres en la fecha 9 del Torneo Clausura de Primera División.

Los goles del equipo dirigido por Néstor Vera llegaron a través de Joaquín Acosta y Fernando Peralta, mientras que el arquero Horacio Herrera fue determinante al contener un penal que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

Con este triunfo, Estudiantes escala a la tercera posición con 14 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En la próxima jornada, el equipo de Huaico Hondo se enfrentará a Independiente de Beltrán.

Por su parte, Atlético Forres no pudo aprovechar su localía y quedó último con 10 puntos, tras sumar 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas. En la próxima fecha, buscará recuperarse cuando visite a Sarmiento de La Banda.

En División Reserva, la victoria fue para Atlético Forres, que se impuso 2-1 sobre Estudiantes.

La fecha comenzó el viernes con tres partidos: Banfield 0-0 Yanda, Vélez 5-0 Instituto y Central Argentino 0-0 Mitre.

Güemes 1-2 Independiente de Fernández

Sportivo Fernández 3-1 Unión Santiago

Atlético Forres 0-2 Estudiantes

Independiente de Beltrán 2-1 Villa Unión

Agua y Energía 3-3 Unión de Beltrán

Comercio 1-0 Defensores de Forres

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16 con el cruce entre Sarmiento de La Banda y Central Córdoba, también con público local.