Una mujer quedó detenida por intentar introducir marihuana oculta en un taper para un detenido

El hallazgo se produjo cuando personal policial inspeccionó el recipiente que la mujer llevaba a la comisaría. Tras el análisis de Drogas Peligrosas, se comprobó que contenía marihuana, lo que derivó en su detención.

Hoy 19:12

Una mujer de 54 años fue detenida este domingo por intentar ingresar droga a una comisaría, utilizando un insólito método: había escondido 29 gramos de marihuana en un doble fondo de un recipiente con comida destinado a un interno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en horas de la mañana en la Comisaría Comunitaria N° 49, cuando personal de guardia detectó una sustancia vegetal sospechosa durante la revisión de un taper con alimentos que la mujer llevaba para un detenido alojado en el lugar.

Al notar irregularidades en el envase, los efectivos procedieron a un control más riguroso y descubrieron que el recipiente tenía un doble fondo artesanal donde se ocultaban varios envoltorios. De inmediato, se convocó a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 29 gramos.

Frente al hallazgo, la mujer fue aprehendida en el acto y puesta a disposición de la Justicia, que dispuso las medidas judiciales correspondientes. La droga fue secuestrada y se labraron las actas pertinentes.

Desde la Policía destacaron que la rápida intervención del personal permitió impedir el ingreso de estupefacientes a la dependencia y reforzar los controles de seguridad en el establecimiento.