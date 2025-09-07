Recuperan celulares robados en San Pedro de Guasayán: dos detenidos tras la investigación

La Sección Robos y Hurtos de la Policía local recuperó cuatro teléfonos sustraídos tras una denuncia el 27 de agosto. Los implicados fueron identificados y se restituyó la mercadería al dueño del comercio.

Hoy 19:21

En un destacado accionar, personal de la Sección Robos y Hurtos de San Pedro de Guasayán logró recuperar cuatro teléfonos celulares sustraídos de un comercio local, en el marco de una denuncia realizada el pasado 27 de agosto.

Durante las tareas investigativas, efectivos policiales entrevistaron al ciudadano Cáceres, quien admitió tener en su poder dos de los aparatos. Además, testimonios de interés para la causa, señalaron a un segundo implicado, identificado como Ledesma.

Con intervención de la Fiscal de Turno, Dra. Natalia Simoes, y mediante actas de entrega voluntaria, se procedió al secuestro de los cuatro celulares en presencia de testigos hábiles, restituyéndolos al damnificado.

Este operativo, que incluyó entrevistas, recorridos y el compromiso de los efectivos intervinientes, permitió esclarecer el hecho y recuperar la totalidad de los bienes.