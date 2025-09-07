Ingresar
Buscan una familia para una perrita que fue rescatada del maltrato

Tiene un año y medio, es juguetona y cariñosa. Fue rescatada tras vivir encerrada en condiciones de maltrato y ahora necesita un hogar lleno de amor.

Hoy 20:10
Perrita en adopción

Una perrita de un año y medio busca una nueva oportunidad. Es juguetona, guardiana y muy cariñosa. Actualmente está castrada y asiste a clases de adiestramiento para convertirse en la mejor compañera de vida.

Su historia no fue fácil. Durante mucho tiempo estuvo encerrada en un espacio muy pequeño, sin ver el sol, sin contacto con otros perros y sufriendo golpes. La situación cambió cuando la dueña de una reconocida cafetería del Pasaje Diego de Rojas, junto con una de sus empleadas, logró rescatarla y ponerla a salvo.

Hoy, la perrita disfruta de cuidados y afecto, y atraviesa un proceso de adiestramiento para aprender a convivir y recibir el amor que nunca tuvo. Lo único que le falta es encontrar una familia paciente, con espacio, abrazos y cariño, que la adopte para siempre.

Quienes quieran darle esa segunda oportunidad pueden comunicarse con Gabi al 3854184211, quien actualmente la cuida y la acompañó en este proceso de recuperación.

TEMAS Adopción Perrita

