Fuentes participó de la apertura del primer festival cultural del Inmigrante en el Parque del Encuentro

La intendente de la Capital estuvo presente en el evento que fue organizado por la Unión Cultural Argentino Libanesa.

Hoy 20:13

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la apertura del 1° Festival Cultural del Inmigrante “Madre de Ciudades, regazo de Inmigrantes” organizado por la Unión Cultural Argentino Libanesa en las instalaciones del Parque del Encuentro.

Durante su visita, la Ing. Fuentes recorrió el sector de stands de artesanías y gastronomía y luego representantes de la Ucal le dieron la bienvenida al espacio que convocó a colectividades de diferentes países.

“Agradezco la iniciativa porque es importante mantener viva la procedencia y mostrar el trabajo de los emprendedores en este evento”, destacó la intendente.

Asimismo, resaltó la importancia de que el evento se realice en el Parque del Encuentro que fue creado para que estén representados los templos de las religiones del mundo y la pachamama “porque las culturas y las tradiciones son lo que nos permite trascender y transmitir las enseñanzas a nuestros hijos”.

Acompañaron a la jefa comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, y los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski, y de Gobierno, Néstor Machado.