Murió Pastor Luna, ícono del chamamé santiagueño

Profundo dolor en Añatuya y en toda la provincia por la partida del reconocido chamamecero, Rey Pastor Luna. El artista falleció tras sufrir una descompensación en una clínica privada.

Hoy 20:57

En la jornada de hoy se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Pastor Luna, reconocido músico oriundo de Añatuya, provincia de Santiago del Estero, y uno de los máximos referentes del chamamé en la región.

Según informaron fuentes cercanas, el artista sufrió una descompensación que terminó con su vida. Fue atendido en una clínica privada de Añatuya, donde lamentablemente se produjo su deceso, pese a los esfuerzos médicos.

Su partida genera un profundo dolor en el ambiente artístico y en toda la comunidad que lo admiraba por su talento, su calidez humana y su constante compromiso con la cultura popular.

Pastor Luna deja un importante legado en la música popular santiagueña, especialmente en el chamamé, género al que dedicó su vida. Será recordado con cariño, respeto y gratitud por todo lo que brindó desde los escenarios y fuera de ellos.